A Telese Terme è a rischio tutto il bosco di latifoglie di Monte Pugliano

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 5 minutiIn questi giorni sono iniziati ai lavori di taglio della “Pineta”di, che rientrerà nel prossimo Parco Nazionale del Matese, come espressamente richiesto nel 2019 dal Consiglio Comunale di. Essa è costituita da pini e cipressi piantati negli anni 50 del secolo scorso attraverso un cantiere di lavoro durato diversi anni. La collina si presenta oggi con gradonature sul versante, sentieri con gradini in pietra e muretti a secco che furono realizzati contemporaneamente alla piantumazione, visto che i pini di grosse dimensioni, i più antichi, si presentano in filare sui diversi gradoni. Tra le chiarie, aree senza i pini per i progressivi crolli degli ultimi anni, si è naturalmente rinnovata la vegetazione spontanea di ...