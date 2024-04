A Palermo è nata la Simmenthal vegana | grazie a un innovativo home restaurant

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 aprile 2024) Un’offerta per i vegani, ma soprattutto per «gli onnivori in fase di transizione, che non sanno rinunciare a certi sapori». Le idee le hanno ben chiare, Maria Grazia Brancato e Katty Andolina, compagne di vita e lavoro che il 28 dicembre 2023 hanno dato vita al loroIn Cottura, uno spazio accogliente dove ritrovare tutti i sapori dell’infanzia in chiave. In Cottura, l'vegano diLa cotoletta alla milanese èproprio così, per far felice Maria Grazia, che da bambina ne ha fatto una gran scorpacciata, mentre la, tra le più originali invenzioni della casa, parla al cuore di Katty, creativa ideatrice delle tante delizie in menu. «Avevo preparato l'impasto del seitan, poi ho cambiato gli aromi, il ...