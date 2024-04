Udine | incendio in una palazzina | 15 persone intossicate dal fumo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unè divampato questa mattina in via Val Saisera a, causando l'intossicazione di 15che hanno inalato ilsprigionatosi dalle fiamme. Una, in particolare, è in condizioni molto gravi ed è stata ricoverata in codice rosso. È stata trovata in stato di incoscienza e faticava a respirare.

