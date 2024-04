Trump a processo per soldi a pornostar

(Di lunedì 15 aprile 2024) 14.30 Al via oggi a New York ilpenale per, il primo per un ex presidente degli Stati Uniti. Il tycoon è accusato di 34 capi di imputazione, in particolare di aver falsificato documenti aziendali per occultare un pagamento di 130 mila dollari fatto allaStormy Daniels affinché non rivelasse la loro relazione. Donaldha già definito "sacchi di spazzatura" i due testimoni chiave del

