Guerra | pandemia | clima | crisi economica non lasciano scampo | allarme dello psichiatra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Momenti davvero difficili per tutti. Macroeconomiche, il recente passato «segnato dalladi cui portiamo ancora i segni», il cambiamentotico «che c'era anche prima, ma adesso è diventato evidente a tutti». E, ovviamente, le guerre in corso, con «la minaccia nucleare sempre incombente». Siamo di fronte, in tempi molto ravvicinati, «a una somma di eventi negativi eccezionali da affrontare. E questo, in generale, ci rende più fragili e vulnerabili sul piano psichico perché viene erosa la nostra capacità di resilienza». A tracciare l'analisi all'Adnkronos è loClaudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) e direttore emerito di psichiatria all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, dopo l'attacco di droni dell'Iran contro Israele e l'aggravarsi ...