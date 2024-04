Sephora Kids | allarme per le bimbe tra gli 8 e i 13 anni che sui social ostentano creme antietà e complicate beauty routine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tra TikTok e Instagram spopola un nuovo trend preoccupante: bambine tra gli 8 e i 13che seguonoe utilizzano. Un fenomeno che ha già acceso i riflettori di dermatologi e psicologi di tutto il mondo occidentale, preoccupati per i dfisici e psicologici che questo precoce avvicinamento al mondo della cosmesi può comportare. L'articolo .

Avete mai sentito parlare delle Sephora Kids ? Sono le bambine ossessionate da bellezza e skincare diventate virali sui social: ecco per quale motivo il fenomeno sta diventando preoccupante .Continua ... (fanpage)

Chi sono, come si comportano e quali rischi corrono i pre-adolescenti, tra gli 8 e i 13 anni, che usano creme antiage acquistate d'impulso nei grandi beauty store. Il fenomeno dei Sephora kids desta ... (vanityfair)

Pisa , 9 aprile 2024 – Ragazzine sempre più piccole in cerca di prodotti di skin care e make up sponsorizzati sui social. È la percezione di alcuni negozi di cosmetica del centro a Pisa , che ... (lanazione)

Sephora Kids, l’ossessione delle bambine per la skin care sui social e non solo - Secondo i dati la clientela del mondo beauty che più sta facendo crescere il settore è proprio quella dei tweens, i pre-adolescenti tra gli 8 e ...huffingtonpost

La riscossa di Lana Del Rey: perché i suoi look sono così cercati in Rete proprio adesso - Da un punto di vista estetico è un po' l'erede di Amy Winehouse, forse per quell'allure vintage sapientemente mixata ai trend contemporanei. Un'immagine sartoriale, quella di Lana Del Rey, che ora fa ...vanityfair

Sephora Kids: skin care bambine 8-12 anni, i pericoli - Il fenomeno Sephora Kids coinvolge prevalentemente bambine in età prepuberale (tra gli 8 e i 13 anni) impegnate in skincare multistep ispirate alla cura della pelle come promossa dalle beauty ...vitadamamma