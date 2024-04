‘Non lo faccio x moda’ | il primo podcast di Giulia Salemi | «Il disagio generazionale riguarda tutti noi»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si chiama Non lox moda ildi, disponibile da venerdì 12 aprile su YouTube e su tutte le piattaforme di streaming. Si inizia con Alfonso Signorini e si prosegue poi con L’estetista Cinica, Clara,De Lellis, Beatrice Luzzi e tanti altri. Non lox moda è ilcon le confessioni personali di, padrona di casa, e dei suoi ospiti: un salotto dove personaggi diversi si mettono a nudo e raccontano liberamente, senza freni, la propria vita e i disagi che li hanno accompagnati durante le loro carriera. «Quando ho parlato per la prima volta del desiderio di realizzare un mio, ho premesso: Non lox moda, cioé ...