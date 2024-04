(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – LaatletaunaaiOlimpicidi Oslo 1952, nonché laa prestare il giuramento delle atlete e degli atleti quattro anni dopo in occasione di Cortina 1956. Deloitte celebra la sciatrice alpinacon unin via Tortona 21 a, accendendo i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – La prima atleta italiana a conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici invernali di Oslo 1952, nonché la prima a prestare il giuramento delle atlete e degli atleti quattro anni dopo in ... (corrieretoscano)

(Adnkronos) – La prima atleta italiana a conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici invernali di Oslo 1952, nonché la prima a prestare il giuramento delle atlete e degli atleti quattro anni dopo in ... (periodicodaily)

Milano, murales per Giuliana Minuzzo la prima italiana a conquistare medaglia ai Giochi invernali - L’opera - voluta da Deloitte nell’ambito della partnership con Fondazione Milano Cortina 2026 - sarà visibile fino al 15 maggio in Via Tortona 21 a Milano ...adnkronos

Milano: Questura, dispositivo di sicurezza per il G7 Trasporti - Nella giornata odierna, per il piano sicurezza in occasione del G7 dei Ministri dei Trasporti di Milano, l'Arma dei Carabinieri impiega ...agenzianova

Giuliana Minuzzo appare in un murale a Milano - Un murale per ricordare una figura poco conosciuta, quella della sciatrice alpina Giuliana Minuzzo, prima atleta italiana a conquistare una medaglia alle Olimpiadi invernali di Oslo 1952 e prima a pre ...milanotoday