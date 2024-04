La strage alla centrale di Suviana e lo «strano rumore» prima dello scoppio | «Come un motore che gira a vuoto»

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’esplosioneidroelettrica di Bargi sul lago diè «una cosa mai vista e incomprensibile». E non risultano «segnalazioni di problemi di sicurezza»dell’incidente. Mentre sul foglio di cantiere il numero massimo di lavoratori che doveva essere nel cantiere era di 7: la squadra invece era composta da 15 elementi. E uno dei professori che accompagnava i ragazzi delle scuole medie dell’istituto Muratori di Vignola dice che in zona hanno sentito il boato dell’esplosione e visto il fumo nero e l’odore di bruciato. Ma dopo il ritrovamento del corpo di Alessandro D’Andrea i superstiti delladicono di aver sentito «uno. «di un ...

«Non ci siamo fermati un attimo. Stiamo lavorando alla ricerca dei dispersi, la priorità è per loro», spiega Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile durante il punto ... (open.online)

Rita Dalla Chiesa non usa giri di parole. Ospite a Prima di Domani parla della tragedia di Suviana. Un dramma che ha colpito e non poco l'opinione pubblica dato che ci siamo trovati, ancora una ... (liberoquotidiano)

I fatti del 12 Aprile: le proteste sulla sicurezza nel lavoro, rottura Conte - Schlein, è morto OJ. Simpson - Sostiene che alla centrale non ci sono mai stati problemi in materia di sicurezza. Nega sia la presenza di una catena di subappalti, sia l’ipotesi di gare al ribasso • Conte fa il bis: dopo aver fatto ...tp24

Bandiere e slogan di rabbia: "Non si può ancora morire di lavoro. Uniti perché non succeda mai più" - Mentre scriviamo si consuma una tragedia nella tragedia. La conta delle vittime della strage di Suviana, probabilmente, non è ancora finita. Sommozzatori e soccorritori sono ancora all’opera, incessan ...msn

Il sommozzatore: "Detriti e poca visibilità. Ma non ci fermiamo, dobbiamo trovare tutti" - Giuseppe Petrone è il responsabile nazionale dei vigili del fuoco subacquei "L’impegno emotivo è enorme, però siamo bene addestrati e molto esperti".msn