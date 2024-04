«Confessione Reporter» | le anticipazioni della puntata del 13 aprile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) In seconda serata, ampio reportage di Stella Pende dall’Ucraina, con immagini e testimonianze inedite del conflitto Sabato 13, in seconda serata, su Retequattro, appuntamento speciale con «»: Stella Pende si è recata in Ucraina, per raccogliere immagini e testimonianze del conflitto, che vede la Russia di Putin occupare oltre il 18% del Paese presieduto da Volodymyr Zelenskyy. Dal 24 febbraio 2022, l’Ucraina è oggetto di un offensiva militare delle Forze armateFederazione Russa, un’operazione che ha segnato una brusca escalation del conflitto in corso dal 2014. A tutt’oggi resta difficile stimare con sicurezza il numero di civili e militari feriti o uccisi, durante gli oltre due anni di guerra. Nel dicembre 2023, un rapporto declassificato dell’intelligence statunitense menzionava ...