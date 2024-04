Riprendiamoci il Miralfiore Ecco il parco formato-famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) di Antonella Marchionni Famiglie all’assalto del. La prima delle domeniche di "Miraviglia mercanti in gioco" è stato un grande successo di presenze con centinaia di bambini che si sono gioiosamente riappropriati deldalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio, complice una calda giornata di primavera. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha visto la presenza di piccoli commercianti in erba che, non senza un certo spirito imprenditoriale, hanno barattato o venduto a prezzo calmierato (massimo 5 euro) i giochi che non usano più. "Io sono passata alper un saluto – commenta l’assessora Francesca Frenquellucci – e non ho resistito alle proposte dei bambini che, con molto carisma, erano dirette anche agli adulti: ho comperato un orsacchiotto per due euro". L’iniziativa, che verrà replicata ...