Siccità e carestia per 20 milioni di africani “I pesci nei fiumi sono spariti”

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 –: oltre 20di persone nell’Africa meridionale stanno affrontando una grave crisi alimentare a causa dellaindotta da El Nino, che minaccia la salute e la vita didi persone, in particolare bambini piccoli, donne incinte e anziani. Il 3 aprile 2024, lo Zimbabwe ha dichiarato lo stato di calamità per lae ha richiesto 2 miliardi di dollari per affrontare la fame. Il Paese si unisce allo Zambia e al Malawi. ActionAid chiede alla Comunità internazionale interventi urgenti per affrontare la crisi, tra cui la distribuzione di cibo e il sostegno ad attività alternative per la sopravvivenza delle comunità nei tre paesi. Secondo l’Autorità del fiume Zambesi, il livello dell’acqua registrato alle Cascate Vittoria durante la ...