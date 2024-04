Juventus Fiorentina | Allegri | «Lavoriamo per cercare di dare un gioco migliore»

(Di domenica 7 aprile 2024) Massimiliano, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 inflitta allaMassimiliano, tecnico della, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare dopo l’1-0 alla. RITORNO ALLA VITTORIA – «Noiper migliorare tutti i giorni. Poi ci sono i momenti, anche a livello psicologico. Ci è andata bene

Il gol Gatti, quelli in fuorigioco, i due pali più quello subito, il Var (peraltro sostituito a poche ore dal calcio d’inizio) in azione: la Juventus non si fa mancare nulla e alla fine torna alla ... (sportface)

Torino, 7 aprile 2024 - alla Juventus basta il sigillo di Gatti nel primo tempo per battere la Fiorentina, ko 1-0. Ai bianconeri vengono annullati tre gol, mentre la Viola può recriminare per la ... (sport.quotidiano)

“Noi lavoriamo per migliorare tutti i giorni. Ci è andata bene nella ripresa in alcune situazioni; mentre nel primo tempo ci è andata male in altre circostanze. Ci è stato annullato un gol per un ... (sportface)

Fiorentina, Italiano: "Troppo timidi nel primo tempo, mi porto via il secondo" - Finisce 1-0 la sfida tra Juventus e Fiorentina, andata in scena all'Allianz Stadium e valevole per la 31ª giornata di Serie A. Decisivo il gol di Gatti, andato a segno al 21'. I viola restano al 10° p ...gianlucadimarzio

La Juve ritrova i tre punti, Fiorentina sconfitta 1-0 - TORINO - La Juventus è tornata alla vittoria anche in campionato. Dopo aver superato martedì in Coppa Italia la Lazio, stasera i bianconeri si sono imposti per 1-0, all'Allianz Stadium, sulla Fiorenti ...laprovinciacr

Juve, Locatelli avvisa la Lazio: “Vogliamo la finale di Coppa Italia” - Dopo due mesi la Juventus torna a vincere in campionato grazie alla rete di Gatti che manda ko la Fiorentina di Italiano. Al termine della sfida Locatelli ha commentato il match ai microfoni di Dazn..lalaziosiamonoi