Gian Maria Volonté entra nella Treccani a 30 anni dalla morte

A Uomini e Donne la parola fine è sempre più vicina, per quanto riguarda l’attuale stagione televisiva. E in queste ore è uscita fuori una notizia che coinvolge Gianni Sperti . L’opinionista potrebbe ... (caffeinamagazine)

Lunedì 25 marzo 2024 è andata in onda la Prima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto ... (ascoltitv)