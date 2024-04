Ex Milan | Tatarusanu che incubo 8 gol subiti e tripletta da Cristiano Ronaldo

(Di martedì 2 aprile 2024) Ex, cheper, subisce 8 gol in Saudi Pro League. Che show die assist in un tempo

Cristiano Ronaldo, super tripletta con l’Al Nassr. Ma che errore Tatarusanu - Il portoghese segna due reti su punizione, la prima con la complicità del portiere ex Milan e Fiorentina. Poi stupendo cucchiaio (a referto pure due assist). Finisce 8-0 contro l’Abha ...corrieredellosport

Serie C: Cesena implacabile, poker all’Entella, crollano Virtus Verona e Pergolettese - Non andrà tanto presto nel dimenticatoio la sfida di ieri sera tra Lazio e Milan ma non tanto per il gol partita di Okafor quanto per tutte le ... Finalmente si inizia! E c’è la Ferrari di Charles ...sport.virgilio