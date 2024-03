29 marzo | tanti auguri a Terence Hill | compie 85 anni e sogna un nuovo ‘Trinità’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 292024 - Pugilato, ginnastica artistica e la Roma sono le sue passioni. Registrato all'anagrafe come Mario Girotti è nato il 29a Venezia nel 1939 da padre chimico (originario di Amelia dove il piccolo Mario trascorse gli ultimi giorni della guerra mondiale) e da madre tedesca (Hildegard Thieme una sassone e nella sua casa vicino a Dresda il futuro Don Matteo vide da vicino i più terrificanti bombardamenti alleati sulla Germania)., l'uomo dagli occhi di ghiaccio e dal fisico che sembra non invecchiare mai, spegne oggi 85 candeline.ssimi i suoi personaggi: da quando iniziò a recitare in una serie di fortunati spaghetti western alla fine degli'60, fino al rinnovato successo nei pdi Don Matteo, non ...