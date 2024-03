Yellen verso Pechino | guerra verbale su sovrapproduzione cinese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (askanews) – Il secondo viaggio in Cina della segretaria al Tesoro Usa Janet, che si terrà la prossima settimana, non nasce sotto una stella particolarmente favorevole. Da un punto di vista economico-commerciale Washington enegli ultimi giorni non se le sono mandate a dire. Ieri il ministero al Commercioha annunciato di aver fatto ricorso all’Organizzazione mondiale per il commercio (Omc) contro gli Stati uniti per i sussidi destinati alla produzione di auto elettriche, che persono erogati sulla base di requisiti “ingiusti” che violano la concorrenza leale. La Cina “proteggerà gli interessi delle aziende cinesi coinvolte nei veicoli a nuova energia e un ambiente competitivo equo per l’industria in tutto il mondo”, si legge nella nota del ministero. L’Inflation ...