Voragine Quadraro | Evacuati inquilini palazzina lesionata

(Di giovedì 28 marzo 2024) I vigili del fuoco, in seguito a ulteriori accertamenti, hanno individuato lesioni strutturali in unaall’interno di un condominio limitrofo allache si è aperta la scorsa notta nei pressi del civico 54 du via Sestio Menas, in zonaa Roma. E’ stato dunque deciso in via precauzionale di evacuare glidelle 36 abitazioni, riconducibili alla scala B. Presenti sul posto la polizia di Roma Capitale, la Protezione Civile e i tecnici dell’ufficio tecnico del Comune di Roma. Il tratto di strada crollato ha un diametro di circa 8 metri ed è profondo 13, al cui interno sono precipitate due auto in sosta. (Red/ Dire)