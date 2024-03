Cosa pensa di fare il governo Meloni per ridurre le liste d’attesa nella sanità

(Di giovedì 28 marzo 2024)led'attesa per le visite mediche è uno degli obiettivi su cui ilha detto di voler lavorare, ma finora la situazione ha visto pochi miglioramenti. Nelle prossime settimane è atteso un provvedimento per cambiare le cose, ha annunciato Giorgia

Alfonso Signorini non si aspettava la vittoria del Grande Fratello da parte di Perla Vatiero e dopo la proclamazione ha raggiunto Beatrice Luzzi pensando di non essere ripreso e ascoltato da ... (anticipazionitv)

Ilaria Salis, anche Zerocalcare in aula: «Neonazisti presidiavano il tribunale, ci hanno filmato e minacciato» - Anche oggi, come nell'udienza di fine gennaio scorso, Ilaria Salis è apparsa in tribunale all'udienza del processo in catene. Le polemiche delle ultime settimane dunque non ...corriereadriatico

Ronda Rousey critica la WWE e Becky Lynch risponde: “Ecco Cosa non ha funzionato” - The Man analizza gli aspetti che hanno condotto Ronda Rousey a pensare determinate cose nei confronti della WWE e della sua gestione ...worldwrestling

Sparò e uccise un ladro nel 2019, tabaccaio ora a processo per omicidio volontario: la vicenda - È stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che la notte tra il 6 e il 7 giugno del 2019 uccise con ...ilmessaggero