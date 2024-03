Chi è Edoardo | il duca di Edimburgo pronto a diventare una nuova “figura di spicco” al posto di Carlo e William | “Da’ sempre il 150%”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La corona inglese serra i ranghi costretta a ridisegnare la fotografia che aveva voluto realla morte della regina Elisabetta II che vedeva una monarchia in versione ridotta. In quello scatto, i front runner della Ditta erano solo in quattro, il re e la moglie Camilla, il suo eredee Kate. Tanto doveva bastare per portare avanti gli impegni della monarchia più seguita e conosciuta al mondo. Ma il piano è miseramente fallito lo scorso mese di gennaio quando due diagnosi nefaste hanno scritto sulle cartelle cliniche diIII e della principessa del Galles la parola cancro. L’immagine della tradizione e quella più luminosa del futuro della Corona sono state costrette a ritirarsi per curarsi dal brutto male e le retrovie ora sono chiamate in servizio per tappare i buchi lasciati. Il sovrano ce la sta mettendo tutta per ...