Schianto all’incrocio | due gravi Mancata precedenza all’alba | incidente ripreso dalle telecamere

(Di sabato 23 marzo 2024) Due feritissimi, intubati e ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Tre auto distrutte nelloe nella successiva carambola impazzita. E un’indagine che deve ancora mettere in fila alcuni punti ancora poco chiari. La ricostruzione dell’ci riporta alle 4.30 di ieri: l’Audi A4 guidata da un manager comasco di 42 anni sta percorrendo il controviale di corso Sempione in direzione periferia; negli stessi secondi, la Lancia Y guidata da un ventottenne di Gallarate (con lui in macchina c’è un trentaseienne di Busto Arsizio) sta percorrendo via Losanna in direzione Sempione. L’impatto avviene, governato da un semaforo che a quell’ora è lampeggiante; subito dopo lo scontro, le due macchine vanno a sbattere violentemente contro una Opel parcheggiata lungo il marciapiedi e si ...

