Salvini all’evento dei sovranisti europei | «Macron guerrafondaio | l’Europa torni luogo di pace» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024)», il Corano «incompatibile con la libertà e i diritti civili», gli immigrati, «l’ideologia gender»: ne ha per tutti Matteonel suo intervento alla kermesse sovranista «The Wind of change» che oggi, 23 marzo, ha avutoa Roma. Il leader del Carroccio, una volta raggiunto il palco districandosi tra sostenitori in cerca di un selfie, ha salutato i presenti con una frecciatina contro i «giornalisti di sinistra» che avevano ipotizzato il flop dell’evento. Ha poi confessato di essersi preparato un discorso, ma di aver deciso di improvvisare dopo aver sentito gli interventi dei suoi predecessori. Dando dunque vita a un’arringa a braccio che ha toccato diversi temi, con un mantra: «Voglio un’Europa chea esseredi, libertà e ...