Rinnovato il contratto del terziario Aumento di 240 euro in busta paga

(Di sabato 23 marzo 2024) Un’attesa lunga quattro anni, che si è conclusa ieri mattina con la firma del rinnovo dei Contratti nazionali del, distribuzione e servizi tra le sigle sindacali del settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, e Confcommercio e Confesercenti. Un’intesa che prevede unsalariale di 240al quarto livello e una tantum di 350e che riguarda oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori. "Il risultato del rinnovo delcollettivo contribuirà a rafforzare le relazioni tra le parti e ad assicurare ad imprese e lavoratori condizioni di stabilità per il settore fino a marzo 2027", annuncia la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini. "Il 2024 è l’anno dei contratti nel– spiega, a sua volta, Paolo Andreani, segretario generale ...

