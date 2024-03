“Perché Kate ha aspettato così tanto a parlare” | la rivelazione della stampa inglese sulla principessa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024)Middleton ha voluto attendereprima diapertamentesua malattia? Una domanda che tante testate inglesi si stanno ponendo nelle ore successive alla drammaticadi un tumore diagnosticato alla. La moglie di William era stata operata all’addome sul finire del 2023 e da quel momento aveva smesso di mostrarsi in pubblico, un mistero che aveva spinto laa chiedersi cosa stesse succedendo. E sul quale, per un bel po’, Buckingham Palace non ha voluto fare chiarezza. Poi il dietrofront, anche a seguito di alcune polemiche che avevano iniziato ad interessare la Royal Family, con i sudditi sempre più spazientiti da certe “stranezze” come le foto ritoccate con Photoshop. Proprio ...