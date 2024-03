Nuovo sciopero dei treni Fs | stop dalle 21 fino a domenica

(Di sabato 23 marzo 2024) Viaggiatori a rischio per ildel personale di Fs. L'agitazione parte da stasera alle 21 e dureràalle 21 di, spiegava il gruppo in una nota. Gli scioperi, proclamati da alcune sigle sindacali autonome, (Cub Trasporti, Sgb e Usb) "potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eRegionali ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine degli scioperi". L'agitazione sindacale - spiegatalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto ...

