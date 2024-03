Barchino alla deriva a Lampedusa | dispersa una bambina di 15 mesi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 Lo scenario purtroppo è sempre lo stesso: unal largo delle coste die stracolmo di migranti in fuga. In totale sono 44 i migranti tratti in salvo, tra i quali anche 11 donne e 3 minori, poco prima che il loro mezzo affondasse. Purtroppo risultaunadi appena 15. Le ricerche della bimbaScioccata e disperata la mamma della bimba, che è stata portata all’hotspot di contrada Imbriacola e che non si dà pace per quello che è successo. Ha raccontato che ad un certo punto il, forse perché sovraccarico, ha iniziato ad affondare verso la mezza e nel trambusto generale lei non è riuscita a tenere stretta a sé la ...