Riccardo Scamarcio a Verissimo | “Ero ribelle | ho sfasciato la macchina di papà e mia madre mi ha fatto seguire da un investigatore privato”

(Di domenica 10 marzo 2024) “A 12 anni ero convinto di saper guidare, ma holadi. Sono andato contro il muro”. Ospite aripercorre la propria vita privata a partire dai ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza. “Ero un bambino molto irrequieto” spiega, al punto che suaha dovuto prendere provvedimenti importanti per cercare di arginare l’esuberanza e l’iperattività del figlio. “Mia nonna si è messa sul divano come se fosse morto qualcuno e a me è venuta la febbre per i sensi di colpa” prosegue a proposito dell’episodio dell’auto di famiglia da lui sfasciata. E ancora: “Cinema e teatro mi hanno salvato dalche avrei potuto prendere strade sbagliate. Miasapeva tutto, mi ha messo un ...

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, primo red carpet di coppia: A confermare il ritorno di fiamma con Riccardo Scamarcio era stata la stessa Benedetta Porcaroli : "L'amore è amore", le parole dell'attrice al Messaggero, lo scorso gennaio. E a vederli insieme non si fa certo fatica a crederle. L'...

Riccardo Scamarcio a Verissimo: 'Distrussi un'auto a 12 anni' -: Riccardo Scamarcio a Verissimo ha parlato dell'auto che distrusse a soli 12 anni. Poi è diventato bravissimo alla guida. L'attore ha parlato dell'amore per il padre e del rapporto con i genitori e poi ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: C'é Posta per te senza rivali, Rischiatutto 70 chiude bene, La Formula 1 mette Tv8 sul podio: Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: C'é Posta per te senza rivali, Rischiatutto 70 chiude bene, La Formula 1 mette Tv8 sul podio: Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di sabato 9 marzo 2024 ha ...

Domenica In, le anticipazioni di oggi (10 marzo): da Roberto Vecchioni ad Alketa Vejsiu, ecco gli ospiti di Mara Venier: Domenica In, le anticipazioni di oggi (10 marzo): da Roberto Vecchioni ad Alketa Vejsiu, ecco gli ospiti di Mara Venier: La domenica della Rai è Domenica In. Torna come ogni settimana il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier, in diretta dalle 14.05 dagli ...

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, primo red carpet di coppia: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, primo red carpet di coppia: A Los Angeles i due attori hanno sfilato per la prima volta l'uno accanto all'altra. La conferma del ritorno di fiamma era arrivata a gennaio, anche se sui dettagli del loro amore nessuno dei due fino ...