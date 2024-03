Roccella | “Surreali le critiche al bonus mamme Abbiamo fatto tanto per le donne in poco tempo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) “Sono orgogliosa di quello he il nostro governo, presieduto da una donna, haper le. In un anno e mezzomolto di più di chi in passato ha avuto molto più”. Il ministro della Famiglia e della Natalità, Eugenia, ha esordito così al convegno che si è tenuto in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya, promosso da Fratelli d’Italia dal titolo: “Pari opportunità, pari libertà, le iniziative del governo Meloni”. All’incontro oltre al ministro Famiglia Eugenia, hanno presenziato il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, l’on. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, la senatrice di Fratelli d’Italia Ester ...