Riforma fiscale del governo Meloni | dal taglio dell’Ires al lavoro autonomo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024) Va componendosi sempre più ladel. Giungono di fatto “nuovi pezzi”, con 9 decreti legislativi approvati, ad oggi, dall’esecutivo. Si è espresso con grande fiducia il viceministro all’Economia Maurizio Leo, intervenuto al convegno organizzato dalla Consob. “Laguarda con attenzione anche al mondo delle quotate, in termini di semplificazione. L’obiettivo è quello di arrivare alla certezza del diritto, che deve essere un elemento cardine, soprattutto per le quotate”. RiduzioneIldi Giorgiaha numerosi obiettivi in programma e uno di questi ha di certo destato l’attenzione generale. Si parla della riduzione. Qualcosa verso il quale ...