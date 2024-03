Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) "Ilfrancese sosterrà il progetto di legge che punta a penalizzare la", scrive l'agenzia di stampa Nova usando l'articolo determinativo al femminile, "e a vietare la pubblicità dei marchi del settore". Il ministro della transizione ecologica, Christophe Bechu, ne ha dato comunicazione durante un evento sulla moda sostenibile, ottenendo naturalmente il plauso di tutti i presenti. Il testo di legge è di certo ben congegnato e prevede una modulazione dell'eco-contributo versato dalla società in funzione dell'impatto ambientale prodotto per ridurre lo scarto dei prezzi fra i prodotti provenienti "dalla"e quelli delle filiere più virtuose. Vasto, come diceva il suo antesignano più famoso, Charles De Gaulle, visto che "la" ...