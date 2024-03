Panchina Milan | futuro Stefano Pioli | Gianluca Di Marzio ha dei dubbi…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024) Ildiè in bilico: il giornalistaDiha fatto il punto sulla delladelIl presente è certo, ilnon tanto. Da qui al termine della stagioneè saldo sulladel, pronto a guidare i rossoneri in Serie A ed Europa League. L’annata del Diavolo non è stata delle migliori ma c’è ancora molto per cui lottare e il tecnico italiano è concentrato al 100%. Poi a giugno si vedrà. La dirigenza sta cercando di capire se dare ancora fiducia ao se invece cambiare allenatore. Circolano i nomi di Antonio Conte e Thiago Motta ma per il momento non è stata presa nessuna scelta definitiva. ...