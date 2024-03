“Mio figlio non risponde mai al suo nome | è normale?”

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 5 marzo 2024) Buongiorno dottoressa, mioha 23 mesi, sembra un bambino attivo (gioca, si arrampica ovunque, conosce l’uso degli oggetti quotidiani, es: se ha una spazzola fa finta di pettinarsi o con lo spazzolino cerca di lavarsi i denti). Ma quando lo chiamo non si gira mai, nemmeno una volta su dieci. Non parla, dice soltanto “mamma”, ma veramente in casi rari, usa ancora una specie di lallazione. E se gli chiedo di giocare a palla, per esempio, sembra proprio che non mi capisca. Se voglio che capisca quello che gli sto dicendo glielo devo mostrare, ad esempio, se vuole una merendina e glielo chiedo non mi guarda nemmeno, se invece gliela mostro mi fa sì con la testa. Se poi vuole qualcosa piange e se io non capisco mi indica col dito quello che vuole o mi prende per mano e mi porta vicino alla cosa che vuole. Sono un po’ preoccupata perché ho letto che la non risposta al ...