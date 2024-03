In Sardegna non ha vinto il campo largo | ha vinto il campo stretto-ma-giusto!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) di Giovanni Ceriani Visto che gli organi di stampa unificati, commentatori e appestatori vari continuano a rimestare nel fango, fingendo di non aver capito in cosa consista il “” – ossia ilprogressista, ossia ilgiallorosso, ossia ildel Conte II (quello della gestione sanitaria-economica-e-sociale della pandemia, tanto per intenderci), ossia ildell’alleanza delle sinistre (AVS e M5S) con il Pd e senza Terzo polo (cioè senza i guastatori) – diciamolo chiaro e tondo: “Macché. Hail, ma ...