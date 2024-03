Il colonnello dei carabinieri che inviava foto e video hot all’aspirante testimone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) IldeiM.G. è stato denunciato per aver inviatohot a un’aspirante. Ovvero a Donatella Di Rosa, la Lady Golpe che denunciò negli Anni Novanta un inesistente colpo di stato. Per questo il suo compagno ricevette una condanna a un anno e quattro mesi. Con lei i giudici furono più duri: otto anni di pena per calunnia poi dimezzati dall’indulto. E proprio da questa condanna comincia la storia raccontata da La Verità. Di Rosa infatti torna in Italia nel 2015 per scontarla. Prima in prigione e poi ai domiciliari. Poi ottiene la sospensione della pena per motivi di salute. E viene avvicinata dal, che nel frattempo è diventato consulente nelle indagini sulla bomba di piazza della Loggia a Brescia. Di Rosa è chiamata a testimoniare sui ...