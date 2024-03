Giovinazzo Cesare Dibitetto morto sul lavoro a Terlizzi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 5 marzo 2024) È caduto nel vuoto mentre lavorava al restauro di una palazzina in viaBattisti, a. Il capocantiere, 79 anni di, ha perso la vita in un tragico incidente sul. A quanto scrive la stampa localeera un dipendente di un’azienda edile della provincia di Bari e stava lavorando insieme ad un altro operaio e, con l’uso di una sonda, stava per verificare i livelli del tracciato realizzato. L’altro operaio non ha più ricevuto risposte dal capocantiere che era dall’altra parte del tubo. Quindi è andato nell’altra stanza e ha visto la sonda a terra e ha visto il collega esanime. I sanitari del 118, accorsi sul posto su segnalazione del collega, hanno solo potuto constatare il decesso. I rilievi di ...