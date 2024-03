Le Borse europee restano deboli dopo l'avvio in calo di Wall Street , con gli investitori alla finestra in attesa di segnali e dati che rendano più concreta ... (quotidiano)

Borsa: Europa in rosso, attesa per Jerome Powell, Milano -0,2%: Listini in rosso in Europa alla vigilia dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell davanti al congresso Usa, nonostante gli indici Pmi migliori delle stime. Madrid cede lo 0,14%, Milano lo ...quotidiano

Borsa Milano, avvio fiacco con mercato in attesa di nuovi spunti, bene banche: MILANO (Reuters) - Avvio di seduta fiacco a Piazza Affari, al pari degli altri listini europei, in un mercato che non trova spunti per riprendere il trend rialzista e conferma l'andamento in laterale ...msn

Inverno caldo, rinnovabili e Cina al palo: perché i prezzi del gas sono ai minimi da tre anni: Le quotazioni del Ttf, l'indice di riferimento alla Borsa di Amsterdam, ieri hanno chiuso la settimana in leggero rialzo a 23,34 euro al megawattora, dopo aver toccato un nuovo minimo a 22,33 euro ...repubblica