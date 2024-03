Bologna Zirkzee | il prezzo sale e la Premier bussa alla porta

(Di martedì 5 marzo 2024)non smette di stupire e ora laLeague: Arsenal e Manchester United stanno seguendo l’attaccante delnon smette di stupire e ora laLeague: Arsenal e Manchester United stanno seguendo l’attaccante del. Pagato appena 8,5 milioni due anni fa dal, adessone vale una sessantina. Per la gioia pure del Bayern Monaco, che vanta il 50% sulla vendita. I tedeschi, inoltre, possono anche riprenderselo pagando 40 milionisocietà di Saputo. Ovviamente serve il sì di Joshua, che al momento non sembra così attratto d...

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Bologna vince 2-1 in rimonta sul campo dell'Atalanta oggi nel match in calendario per la 27esima giornata di ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il Bologna vince 2-1 in rimonta sul campo dell’Atalanta oggi nel match in calendario per la 27esima giornata di Serie A. I bergamaschi ... (seriea24)

(Adnkronos) – Il Bologna vince 2-1 in rimonta sul campo dell’Atalanta oggi nel match in calendario per la 27esima giornata di Serie A. I bergamaschi ... (italiasera)

Bologna , con la rete di ieri Joshua Zirkzee arriva in doppia cifra e si conferma specialista in trasferta : 8 gol su 10 lontani dal Dall’Ara Con la rete di ... (calcionews24)

Cor Sport – Zirkzee ok: nessun guaio muscolare: Stamattina alla ripresa degli allenamenti Joshua Zirkzee sarà regolarmente in campo assieme ai compagni. Non ci sono infortuni muscolari o problemi seri per l'attaccante olandese che era stato ...tuttobolognaweb

Bologna, sospiro di sollievo per Zirkzee: le condizioni: Sospiro di sollievo per i fantallenatori di Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna, vera e propria rivelazione al Fantacalcio, aveva messo in allarme i tifosi rossoblù ed i fantallenatori dopo ...fantacalcio

Zirkzee Milan, pericolo Premier: si sono mossi gli osservatori di questo club: Zirkzee Milan, pericolo Premier: si sono mossi gli osservatori di questo club in particolare. Le ultimissime L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Joshua Zirkzee, tra gli ob ...milannews24