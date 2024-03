Bimbi con due mamme | ecco perché il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile i ricorsi del pm

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Per far tornare il sorriso alle “arcobaleno” disono servite 21 pagine di una motivazione, suddivisa in cinque parti, redatta da tre giudici-donna. Il collegio deldi(Volontaria giurisdizione) composto dalla presidente Cinzia Balletti, da Barbara De Munari e dalla relatrice Luisa Bettio, hainfatti “inammissibili” idella Procura della Repubblica che chiedeva di cancellare il nominativo della madre non biologica dagli atti di nascita di figli nati all’estero da coppie di donne omosessuali. Una vittoria per il Comune die per l’avvocato Michele Giarratano, che assiste le madri, il quale ha commentato: “È una grande soddisfazione che sia stata accolta la mia linea difensiva, dichiarando inammissibili i ...