Nuoto | Riccione crocevia della stagione olimpica! Primaverili con vista su Parigi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Se il Mondiale a febbraio a tanti appassionati delè apparso alquanto strano, un Campionato Italiano Assoluto primaverile aa meno di tre settimane dal Mondiale con il palio le carte per i Giochi olimpici diè forse ancora più strano. Il frullatore del 2024 prevede anche questo, un impegno dopo l’altro con una netta distinzione fra chi ha già in tasca il biglietto pere chi, invece, quel pass lo deve ancora ottenere e magari, pur essendo a Doha, ha impostato la sua preparazione più su questo evento che su quello iridato. Le sfide e le emozioni non mancheranno di certo nei cinque giorni di, dove si potranno applaudire e vedere all’opera quasi tutti i protagonisti di Doha (chi solo per una comparsata, se già qualificato per i Giochi, chi invece impegnato a ripartire ...

Simone Cerasuolo ha chiuso al sesto posto la Finale dei 50 rana, prova valida per i Campionati Mondiali 2024 di Nuoto , competizione in fase di svolgimento a ... (oasport)

Dal 5 al 9 marzo , andranno in scena i Campionati Italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione . La rassegna nazionale sarà valida per l’assegnazione dei titoli ... (oasport)

Calendario Campionati Italiani Nuoto 2024: programma 5-9 marzo a Riccione, orari, tv, streaming: Dal 5 al 9 marzo, andranno in scena i Campionati italiani di Nuoto in vasca lunga a Riccione. La rassegna nazionale sarà valida per l'assegnazione dei titoli tricolori e anche per la selezione della f ...oasport

ValleBelbo Sport: bene Tassinario, Ferrari e Bertelli alla Coppa Parigi: Due giorni di gare a Torino, ospitati dalla piscina Sisport e dal Palazzo del Nuoto, per l’ultima tappa della Coppa Parigi prima dei Campionati Regionali. Per la ValleBelbo Sport, la due giorni in ...tuttosport

Nuoto, tra conferme e sogno Olimpiadi: gli abruzzesi pronti a scendere in acqua a Riccione: Il Nuoto abruzzese potrebbe presto tornare ai fasti di un tempo. Gli Assoluti di Riccione rappresentano un test importante e il sogno Olimpiadi è ancora vivo.abruzzo.cityrumors