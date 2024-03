Mobilità docenti 2024 | quali posti saranno disponibili per trasferimenti e passaggi e quali no

C’è tempo fino al 16 marzo per presentare la domanda di Mobilità per il personale docente. ecco la VIDEO GUIDA con tutti i passaggi spiegati per la Mobilità ... (orizzontescuola)

I docenti interessati possono presentare domanda di Mobilità volontaria, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra nel periodo compreso tra il 26 ... (orizzontescuola)

Le Scadenze del mese di marzo riguardano le prove del concorso docenti, la domanda di part-time, le prove Invalsi, la mobilità L'articolo Scadenze marzo: ... (orizzontescuola)

Così come previsto dall’ordinanza ministeriale del 23 febbraio 2024 al via le procedure di Mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025. La ... (orizzontescuola)

C'è tempo fino al 16 marzo per presentare la domanda di Mobilità per il personale docente in vista del prossimo anno scolastico 2024-25. Per fare il punto ... (orizzontescuola)