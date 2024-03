Milan | Rafael Leao | futuro? Ho ancora quattro anni di contratto e…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 4 marzo 2024)ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha parlato anche di: hodiè tornato a segnare e ad essere decisivo. Se guardiamo le ultime partite del, tra campionato ed Europa League, il fenomeno portoghese ha timbrato il cartellino contro l’Atalanta e contro il Rennes sia all’andata che al ritorno. Anche contro la Lazio,aveva trovato la rete, poi cancellata dal Var per fuorigioco. Vuoi o non vuoi,è oggetto di discussione qualsiasi cosa lui faccia. Fa gol, “E ma ne fa pochi“, fa assist, “E ma deve fare gol, non vede proprio la porta“, semina il panico fra la difesa avversaria ...