“Lotito che grida al complotto ha vissuto nelle stanza del potere e sa se certe operazioni sono possibili”

Stasera alle 21 appuntamento per Lazio-Bayern Monaco. I tedeschi sono nettamente favoriti sulla squadra italiana. La Sueddeutsche ha scritto della Lazio come ... (ilnapolista)

La Lazio è in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Champions League: in Serie A è ancora in grado di rientrare in corsa per il quarto posto, in ... (calcioweb.eu)

Lotito è un fiume in piena nel post partita di Lazio - Milan. Dopo aver sparato a zero contro l'intero sistema calcio negli interventi... (calciomercato)

Caressa: "Di Bello non deve più arbitrare, a fine stagione sarà una tragedia": In Europa ha arbitrato al massimo la Conference League, in Italia gli affidano i big-match. Lotito si è lamentato pesantemente, credo che a fine campionato sarà una tragedia". Nelle scorse ore era ...lalaziosiamonoi

Da Immobile a Romagnoli e Lotito: tutti contro Di Bello: Al triplice fischio di Lazio-Milan ha parlato presidente Lotito. Il patron haminacciato mosse legali dopo ... No perché in campo non si poteva c’era il vigile che te lo impediva”. Nervosismo da parte ...romatoday

Rocchi prepara il salto alla presidenza Aia. Al suo posto come designatore favorito Orsato: Da designatore degli arbitri a presidente degli arbitri. Gianluca Rocchi può cambiare ruolo. Ci sta pensando e inevitabilmente la sua scelta avrà conseguenze. Per lui e non solo. Di certo non vuole ri ...gazzetta