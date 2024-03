LeBron James | il pioniere dei 40 000 punti | una leggenda del basket

(Di lunedì 4 marzo 2024), ildei 40.000: unasenza fine. Un punteggio altissimo e irraggiungibile:Nel mondo dello sport, ci sono record che sembrano irraggiungibili, e poi c’è. A 39 anni, la stella delstatunitense ha fatto la storia diventando il primo giocatore della NBA a raggiungere la straordinaria cifra di 40.000in carriera durante la stagione regolare. Il momento epico è avvenuto nel match tra i Lakers di Los Angeles e i campioni in carica di Denver, un momento cheha definito ‘agrodolce’ poiché, nonostante l’impresa personale, i Lakers hanno subito una sconfitta per 124-114 contro i Nuggets di Nikola Jokic, ...

Sono cinque le partite NBA di una notte che rimarrà storica. Allo Staples Center di Los Angeles il proscenio è tutto per LeBron James , che nel finale del ... (oasport)

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, inizio di secondo quarto. LeBron James porta p alla , si libera di un avversario e appoggia a canestro il +7 per la sua ... (sportface)

LeBron, 40 mila punti per sentirsi il più grande: Mentre i suoi Lakers sono al decimo posto in Western Conference, James gioca contro se stesso e macina record: è il suo modo per provare a essere il numero ...repubblica

LeBron James da record: arriva a 40 mila punti. Il video del canestro: LeBron James è leggenda. A soli trentanove anni, il campione dei Lakers ha dimostrato che non c’è nulla che non possa raggiungere, come il record dei quaranta mila punti. Lo chiamo “The King”, del ...tg.la7