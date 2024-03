Intelligenza artificiale | serve davvero un’etica?

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ci servono piuttosto AI trasparenti, che ci consentano di agire dentro esse per fare scelte positive ed eque

Cosa succede quando un gruppo di pasticcieri si incontrano e cercano di fare il punto sullo stato dell’arte della pasticceria in Italia? Succede che dai ... (linkiesta)

Il numero uno della divisione AI del colosso, Demis Hassabis, ci racconta perché per ottenere l'Agi non basta puntare su chip più potenti (wired)

É cominciato il conto alla rovescia per la settima edizione di Fiera Didacta Italia , in programma a Firenze dal 20 al 22 marzo 2024. tanta innovazione nel ... (orizzontescuola)

Nell’epoca digitale, le relazioni non sono più confinate al mondo fisico, anzi l‘intelligenza Artificiale sta spostando tutto nel mondo virtuale. Sam ... (funweek)

Il nuovo trucco di Microsoft per risparmiare tempo, Copilot analizza i tuoi file in pochi secondi: Ora è possibile trascinare e rilasciare un file nella chatbox di Copilot, consentendo all'Intelligenza artificiale di studiarne il contenuto e fornire un riassunto o un'analisi dettagliata. Questa ...tomshw

Programma Campidoglio: Condotta da Riccardo Luna, una serata unica in compagnia di grandi personaggi che stanno cambiando le regole del gioco, ognuno nel proprio ambito, grazie all’Intelligenza artificiale. Verrà inoltre ...repubblica

E se l’Intelligenza artificiale più intelligente dell’uomo fosse ormai alle porte: L'AGI, o Intelligenza artificiale generale, è concepita come un'Intelligenza superiore a quella umana, capace di apprendere e operare in ogni campo del sapere e dell'attività umana. La sua ...quotidiano