(Di lunedì 4 marzo 2024) La "lettera aperta" indirizzata ai suoi studenti dal professor Luigi Marco Bassani, che ha lasciato l'università statale di Milano per entrare in Unipegaso, obbliga a sviluppare alcune considerazioni

Il docente punito: ormai dagli Usa importiamo il peggio: La "lettera aperta" indirizzata ai suoi studenti dal professor Luigi Marco Bassani, che ha lasciato l'università statale di Milano per entrare in Unipegaso, obbliga a sviluppare alcune considerazioni ...ilgiornale

Ddl voto in condotta, con un emendamento per gli studenti violenti arriva una multa fino a 10.000 euro: Nuove e pesantissime sanzioni pecuniarie per chi metta le mani addosso a un professore, al preside o a un Ata. L’importo verrà determinato dal giudice. Alla multa si somma il risarcimento in ...quifinanza

Fino a 10mila di multa per gli studenti che aggrediscono docenti e ATA: La misura punisce le aggressioni a tutto il personale scolastico Sospensione ... dell’Amministrazione comunale a trovare o concedere strutture. (Sardegna Reporter) Docenti aggrediti e insultati, presi ...informazione