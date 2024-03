Come scegliere il passeggino | la guida all’acquisto definitiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) La scelta delper i propri piccoli è importante anche perché li accompagnerà per almeno tre anni. Tra estetica e funzionalità vanno dunque considerati diversi fattori. Primi requisiti Innanzitutto bisognerebbe chiedersi a che cosa servirà di più il. Se si pensa che si utilizzerà quotidianamente, allora sarebbe meglio optare per un modello robusto e ben strutturato, altrimenti è meglio andare su una tipologia più leggera e compatta, ideale soprattutto per gite e viaggi. La velocità di chiusura non è da sottovalutare: un valido modello, da questo punto di vista, lo si riconosce se lo si chiude con facilità, ancor meglio se con l’uso di una sola mano (perché magari con l’altra si tiene il piccolo). In questo caso si parla di passeggini con chiusura a libro, compatti, ma un po’ più pesanti. Quelli, invece, con chiusura a ombrelli ...