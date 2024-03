Bolzano Scia fuoripista | ragazzo di 16 anni travolto e ucciso dalla valanga in val Passiria

(Di lunedì 4 marzo 2024)domenica 3 marzo in Alto Adige: morto undi 16, Markus Raffl, che stavandoa Plan in val. Il giovanissimotore è stato...

Bolzano , 25 gennaio 2024 - Una sciatrice di 83 anni è morta dopo una caduta da una seggiovia all'Alpe di Siusi, in Alto Adige. Una donna 55enne è invece ... (quotidiano)

È DOMANI LA 5.a HORN ATTACKE. GRANDI NOMI CHE CORRONO E SciaNO: Domani l’atteso appuntamento con il “duathlon del Renon. La neve non si è fatta desiderare e ora il Corno attende gli atleti. La Horn ha fatto il pieno: grande affluenza di concorrenti, anche stranier ...informazione

Valanga in Alto Adige: travolti tre turisti tedeschi, un morto e due feriti gravi: Bolzano - Una valanga si è staccata nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, a Racines di Dentro, in Alto Adige, travolgendo tre persone. Il bilancio provvisorio è di un morto e due ...ilgazzettino