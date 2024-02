Torino-Fiorentina | le probabili formazioni | dove vederla in TV e streaming

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è uno degli anticipi della 27esima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è in programma...

Partire dalla standing ovation del Franchi è banale, ma non scontato. Andrea Belotti contro la Lazio ha disputato la sua miglior partita in maglia viola. ... (sport.quotidiano)

Per la partita contro la Fiorentina , in programma sabato sera allo stadio Olimpico Grande Torino , il tecnico del Torino , Ivan Juric, ha perso... (calciomercato)

Tra Torino e Fiorentina è un’altra gara, particolarmente frequente in questa fase di calendario, che coinvolge due squadre che rischiano di avere chiuso ... (infobetting)

GAZZETTA, Il Torino ora va all'attacco contro i viola: "Il Toro va all'attacco" è il titolo proposto da La Gazzetta dello Sport a proposito del Torino, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Ma se c'è una coppia che sta facendo faville, ce ...firenzeviola

Corriere Torino: "Elongazione per Lovato, torna dopo la pausa": "E' un'elongazione a fermare Lovato, tornerà dopo la pausa per la Nazionale" si legge su Corriere Torino. Secondo l'edizione locale del quotidiano nazionale, dunque, il classe 2000 ex Salernitana ...torinogranata

SALA A RFV, Belotti colpo da Europa: sabato viola favoriti: Patrizio Sala, allenatore e doppio ex di Torino e Fiorentina, ha detto la sua sul match di dopodomani tra i granata e i viola intervenendo a Radio FirenzeViola nel corso della ...firenzeviola