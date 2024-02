Terranuova sfiora l’impresa Il gol-beffa a tempo scaduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) TERRE DI CASTELLI 33 TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta (74’ Esposito E.), Dembacaj, Hajbi, Hoxha (81’ Prandini), Bruno (70’ Sakaj), Stanco, Malo (63’ Esposito L.), Pampaloni (63’ Pigozzi). All. Domizzi.: Antonielli, Viganò (52’ Petrioli), Marini (90’ Arnetoli), Bega, Saitta (25’ Senzamici), Cioce, Mannella (52’ Ceppodomo), Privitera, Sacconi, Massai, Taflaj (63’ Ortiz Lopez). All. Meniconi (Becattini squalificato). Arbitro: Bini di Macerata Reti: 17’ e 37’ Malo, 73’ Sacconi, 80’ e 81’ Ortiz Lopez, 92’ Dembacaj. Note: espulsi al 66’ Ceppodomo e al 96’ Taflaj. Ammoniti Saccani, Senzamici, Bega, Privitera, Mannella e Bruno. MODENA - Lapiù atroce per ilTraiana si materializza in pieno recupero, al minuto 92’, quando il piattone di Dembacaj, capitano ...