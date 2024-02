Tennistavolo Reggio batte Brescia Secondo hurrà di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Seconda vittoria diper, che si impone 4-2 a Bagno con la Marco Poloe rimane alposto della graduatoria, a -3 dalla capolista Milano, con la sfida al vertice che si giocherà in Lombardia il 9 marzo. Inizio in salita per i locali, con Spelbus che cede 3-0 a Bisi; la riscossa passa dalla racchetta di Seretti, che regola 3-2 Bassi, poi Gualdi cede 3-1 a Chokry per il nuovo vantaggio lombardo. Sull’1-2cambia passo: Seretti fa doppietta col 3-1 a Bisi, poi sono Spelbus e Gualdi are 3-0 Chokry e Bassi.